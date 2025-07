PEC da Educação como vetor de progresso passa por mais uma sessão de discussão Passou pela segunda sessão de discussão em Plenário a proposta de emenda à Constituição (PEC) que define a educação como “vetor de... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 21h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h56 ) twitter

Passou pela segunda sessão de discussão em Plenário a proposta de emenda à Constituição (PEC) que define a educação como "vetor de progresso do país". A PEC 137/2019 precisa passar por cinco sessões antes da votação em primeiro turno, seguida de outras três sessões para ser votada em segundo turno. A proposta de mudança na Constituição foi apresentada pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO) e obteve voto favorável da relatora, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde foi aprovada em maio de 2023.

