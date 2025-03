PEC do saneamento começa a tramitar no Plenário A proposta de emenda à Constituição que reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito constitucional (PEC 2/2016) cumpriu... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 20h26 ) twitter

A proposta de emenda à Constituição que reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito constitucional (PEC 2/2016) cumpriu, nesta terça-feira (25), sua primeira sessão de discussão em primeiro turno no Plenário. O texto tem como primeiro signatário o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). A PEC modifica o artigo 6º da Constituição para incluir o saneamento entre os direitos sociais — assim como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, alimentação, previdência social e segurança, já garantidos na Carta. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 2022 e seguiu para o Plenário. Saiba mais sobre essa importante proposta e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Reforma do Imposto de Renda beneficia regiões mais carentes, diz Augusta Brito

