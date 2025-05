Pecuária dá passo estratégico rumo à sustentabilidade com rastreabilidade inédita

Momento MT |Do R7

Mato Grosso, maior produtor de carne bovina do país, está prestes a inaugurar uma nova etapa em sua história agropecuária: uma pecuária sustentável, com inclusão social e rigor ambiental — mas sem abrir mão da produtividade. No centro dessa virada está o Passaporte Verde, programa idealizado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) e já em fase de regulamentação.

