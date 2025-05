Pecuária de Goiânia deve movimentar R$ 100 milhões em negócios agropecuários

Momento MT |Do R7

A 78ª edição da Exposição Agropecuária de Goiânia, popularmente conhecida como Pecuária de Goiânia 2025, acontece de 15 a 25 de maio no Parque de Exposições Agropecuárias Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Nova Vila. Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento é promovido pela Sociedade Goiana de Agricultura e Pecuária (SGPA). A expectativa é atrair mais de 500 mil visitantes ao longo dos 11 dias de programação diversificada, que inclui shows, exposições, leilões e atividades voltadas ao agronegócio.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este grande evento que promete movimentar o setor agropecuário!

Leia Mais em Momento MT: