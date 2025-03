Momento MT |Do R7

Pecuarista desafia preconceitos e se consolida como referência no mercado da carne em MT Quarta geração de uma família de pecuaristas, a administradora rural Ida Beatriz Machado enfrentou muitos desafios para se tornar...

Quarta geração de uma família de pecuaristas, a administradora rural Ida Beatriz Machado enfrentou muitos desafios para se tornar referência no setor por ser mulher. Ela aliou a formação acadêmica e atividade com inovação e tecnologia para conseguir trazer um produto de qualidade, desafiando preconceitos para consolidar seu nome no setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Ida Beatriz!

Leia Mais em Momento MT: