Pedal da Guarda reafirma compromisso com saúde, esporte e inclusão em noite memorável do ‘VG com Elas’

Foi uma noite de celebração com a participação de mais de 500 ciclistas. Evento homenageou mulheres e reforçou a luta por direitos. O tradicional Pedal da Guarda Municipal de Várzea Grande realizou uma edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. O evento reuniu mais de 500 ciclistas, na noite de ontem (6), entre homens, mulheres e famílias inteiras, em um percurso que teve início às 20h na Praça Sarita Baracat, no Centro da cidade e seguiu até o Parque Bernardo Berneck.

