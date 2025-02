Pedal da Semob estimula ciclismo e nova consciência no trânsito

A Secretaria de Mobilidade Urbana realizou na noite de terça-feira (12) o segundo Pedal de 2025. Mais de 100 ciclistas saíram da Orla do Porto 2 se deslocando até a tradicional comunidade de São Gonçalo Beira Rio. A secretaria de Mobilidade Urbana, Regivânia Alves Venâncio, ressaltou que a prática é constante, realizada todas as terças-feiras, com o intuito de estimular hábitos saudáveis e uma nova consciência no trânsito.

