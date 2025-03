Pedal da Semob sorteia brindes e homenageia mulheres em Cuiabá

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) realiza na noite de terça-feira (11) uma nova edição do Pedal, desta vez, para homenagear as mulheres ciclistas, em razão do Dia Internacional da Mulher comemorado no dia 8 de março. Ao final do trajeto que se iniciará na Orla do Porto 2, no Centro e será encerrado na Catraca 251, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro – 251. Serão sorteados brindes para as mulheres e oferecidos caldos, sucos e frutas ao final da corrida. Tradicionalmente, mais de 100 ciclistas participam semanalmente do Pedal da Semob, sempre realizado às terças-feiras.

