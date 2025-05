Pedal no feriado: Desafio Agro MTB movimenta Lucas do Rio Verde com etapa de 60 km O feriado do Dia do Trabalhador começou com muita energia e espírito esportivo em Lucas do Rio Verde. A Prefeitura, por meio da Secretaria... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 12h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h41 ) twitter

O feriado do Dia do Trabalhador começou com muita energia e espírito esportivo em Lucas do Rio Verde. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou nesta quinta-feira (1º) a segunda etapa do 1º Desafio Agro MTB – a Etapa do Algodão. Com um percurso de 60 quilômetros, esta fase foi a mais longa da competição até agora e colocou à prova a resistência dos mais de 200 atletas inscritos. Os ciclistas enfrentaram estradas de chão, trechos de lavoura e diferentes níveis de dificuldade ao longo do trajeto. Para mais detalhes sobre este emocionante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sorriso busca parcerias e soluções para a agricultura familiar em Cuiabá

