Pedestres, lojistas e ambulantes apontam melhorias com ordem e liberação de calçadas Completou na quarta-feira (11) uma semana da liberação das calçadas no centro de Cuiabá, após a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria...

Completou na quarta-feira (11) uma semana da liberação das calçadas no centro de Cuiabá, após a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realizar uma ação de desobstrução em vias como as avenidas Isaac Póvoas, 13 de Junho e Getúlio Vargas. A medida, que proíbe desde o último dia 5 de junho a atuação de ambulantes nesses locais, foi conduzida de forma pacífica, com notificações públicas emitidas com antecedência para orientar a saída dos comerciantes.

