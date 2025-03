Pedro Bauer vence etapa de BMX em Campeonato nos Estados Unidos

O atleta luverdense Pedro Bauer foi um dos campeões na Etapa de Rock Hill SC, do Campeonato Americano de BMX. O evento começou na sexta-feira (28) e terminou neste domingo (30), no Estado da Carolina do Sul. Leonardo Bauer, pai e treinador do atleta, explicou que a competição é formada por várias etapas, cada etapa é formada por três corridas, uma por dia. Pedro venceu a etapa do sábado (29).

