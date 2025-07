Pedro brilha e Flamengo vence clássico contra o Fluminense Em um clássico com pouca inspiração, mas com um desfecho emocionante, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, pela...

Em um clássico com pouca inspiração, mas com um desfecho emocionante, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Pedro, que se tornou o centro das atenções na última semana por polêmicas internas, e garantiu os três pontos já na reta final do duelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante clássico!

