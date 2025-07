Pedro Chaves toma posse como senador por Goiás

Momento MT |Do R7

Tomou posse como senador nesta terça-feira (1°) o ex-deputado federal Pedro Chaves (MDB-GO). Ele vai substituir o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que solicitou licença do cargo por 121 dias para tratar de sua saúde e depois de interesses particulares. Ao tomar posse, o senador prometeu empenho no cumprimento do mandato.

