Pedro se machuca e preocupa Seleção Brasileira antes de jogo decisivo

A Seleção Brasileira enfrenta um novo desafio às vésperas do confronto contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante Pedro, do Flamengo, sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o treino desta quarta-feira, realizado no CT do Caju, em Curitiba. O incidente ocorreu logo no início do trabalho tático, após a saída da imprensa do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.