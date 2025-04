Pedro Taques é absolvido no caso “Grampolândia Pantaneira” A Justiça de Mato Grosso absolveu o ex-governador Pedro Taques da acusação de improbidade administrativa no caso conhecido como “... Momento MT|Do R7 06/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 11h05 ) twitter

A Justiça de Mato Grosso absolveu o ex-governador Pedro Taques da acusação de improbidade administrativa no caso conhecido como “Grampolândia Pantaneira”, escândalo que revelou um suposto esquema de escutas clandestinas envolvendo a cúpula do governo estadual entre 2014 e 2017. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (3) pela juíza Célia Regina Vidotti, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá. Para saber mais sobre essa importante decisão e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Consumidores podem consultar preços no Nota MT para economizar na Páscoa

