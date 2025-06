Pela primeira vez à noite, Corrida Sesc Homens do Fogo será realizada neste sábado (28) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, em parceria com o Sesc, realizará neste sábado (28.6) a 37ª edição da Corrida Sesc Homens...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, em parceria com o Sesc, realizará neste sábado (28.6) a 37ª edição da Corrida Sesc Homens do Fogo. Este ano, o evento será Parque Novo Mato Grosso, a partir das 18 horas. De acordo com o presidente da Comissão Organizadora, Tenente-Coronel BM João Paulo Nunes de Queiroz, a Corrida é fruto do alinhamento entre o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, demais secretarias estaduais, o Corpo de Bombeiros, o Sesc e diversos outros parceiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: