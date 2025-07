Pela primeira vez, Sérgio Mallandro curte arraiá com a neta: ‘Eu nunca tinha ido’

Momento MT |Do R7

Sérgio Mallandro, de 69 anos, não escondeu a alegria de prestigiar o arraiá da escola da neta, Eva, de 4 anos, pela primeira vez. Embora tenha acontecido no primeiro fim de semana de julho, o evento contou com todas as características de uma festa junina e o apresentador não escondeu a corujice pela menina, que é filha de Sérgio Tadeu, seu primogênito.

