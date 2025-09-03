Pensar Agro debate inovação e sustentabilidade na aviação agrícola Já está no ar um novo episódio do Podcast Pensar Agro, apresentado por Isan Rezende. A entrevista é com Gabriel Colle, engenheiro agrônomo...

Já está no ar um novo episódio do Podcast Pensar Agro, apresentado por Isan Rezende. A entrevista é com Gabriel Colle, engenheiro agrônomo, CEO do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) e do Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola (Ibravag). A conversa destaca como o setor, iniciado em 1947 no Rio Grande do Sul, se transformou em um dos mais modernos do mundo, com uma frota que saltou de 1,4 mil aeronaves em 2009 para 2,7 mil em 2024. Mato Grosso lidera com 749 aviões, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 385.

Para saber mais sobre a inovação e sustentabilidade na aviação agrícola

