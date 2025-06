Pequenos produtores de Tangará da Serra recebem certificado de regularização ambiental nesta sexta (27)

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realiza nesta sexta-feira (27.6), no município de Tangará da Serra, solenidade de entrega de Cadastros Ambientais Rurais (CARs) a pequenos produtores de três assentamentos. Mais de 100 propriedades receberão o certificado de regularização. O início do evento está previsto para às 8h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Tangará da Serra (ACITS).

