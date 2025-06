Pequenos produtores de Várzea Grande recebem apoio técnico e insumos “Todas essas ações fazem parte de um planejamento contínuo que visa garantir o fortalecimento da agricultura familiar, com assistência... Momento MT|Do R7 28/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 10h36 ) twitter

“Todas essas ações fazem parte de um planejamento contínuo que visa garantir o fortalecimento da agricultura familiar, com assistência técnica, acesso a insumos e orientação profissional” A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMARDS), realizou ontem (27), a entrega de “cama de frango” para pequenos produtores nas comunidades do Limpo Grande, Formigueiro, Pai André e Bonsucesso. A ação faz parte de uma série de iniciativas realizadas ao longo da semana para fortalecer a agricultura familiar no Município.

