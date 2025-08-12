Logo R7.com
Pequenos produtores rurais e artesanais de Mato Grosso ganham espaço na ExpoEcos 2025

Pela primeira vez, pequenos produtores rurais e artesanais de Mato Grosso terão espaço para expor seus produtos na ExpoEcos 2025, maior...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Pela primeira vez, pequenos produtores rurais e artesanais de Mato Grosso terão espaço para expor seus produtos na ExpoEcos 2025, maior evento supermercadista do Centro-Oeste, que acontece a partir desta terça-feira (12.8) até 14 de agosto, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá.

