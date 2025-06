Percorrida da Imaculada Conceição de Diamantino toma conta dos corredores da Feira Internacional em Cuiabá No segundo dia da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal...

No segundo dia da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal), a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, levou aos corredores da feira a tradicional Percorrida da Bandeira da Imaculada Conceição, uma manifestação cultural e religiosa conduzida há mais de 200 anos no município.

