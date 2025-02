Perícias de computação forense da Politec passam a ser realizadas em plantões 24 horas

Momento MT |Do R7

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) passou a realizar perícias em dispositivos eletrônicos em regime de plantão 24 horas. Iniciado em janeiro de 2025, o novo plantão contribuiu para o aumento da produtividade de laudos no setor, superando em 50% a média de exames realizados no mesmo período do ano anterior.

