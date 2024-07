Período de férias escolares: momento de descanso e lazer para os estudantes

As férias escolares nas 648 escolas da Rede Estadual de Ensino começam na segunda-feira (15.07) e o retorno está agendado para o dia 30 deste mês. No entanto, nesse período, as secretarias escolares funcionarão normalmente para atender as demandas de pais ou responsáveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.