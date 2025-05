Período proibitivo de queimadas contará com reforço na fiscalização de terrenos baldios em 2025

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, Sindicato Rural e Defesa Civil estão unindo esforços na conscientização e fiscalização no período proibitivo de queimadas. Em 2025, a proibição será de 1º de junho a 31 de dezembro, no Pantanal, e de 1º de julho a 30 de novembro, na Amazônia e Cerrado. Queimadas urbanas são proibidas durante todo o ano e as queimadas rurais, que são permitidas apenas com permissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), as chamadas “queimas controladas”, também ficam suspensas nesse período.

