Período proibitivo do uso de fogo na Amazônia e Cerrado: a importância da prevenção O período proibitivo do uso do fogo na Amazônia e Cerrado começa nesta segunda-feira (1º.07). No Pantanal, está proibido usar fogo...

30/06/2024

