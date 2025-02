Permissionários do Mercado do Porto destacam melhorias e confiança na nova gestão O Mercado Antônio Moisés Nadaf, referenciado como Mercado do Porto, está passando por uma significativa revitalização e mudanças de...

O Mercado Antônio Moisés Nadaf, referenciado como Mercado do Porto, está passando por uma significativa revitalização e mudanças de gestão. As primeiras, ocorreram já no primeiro mês da gestão municipal, a qual resolveu a limpeza da área ambiental. Agora, já oficializado pelo prefeito Abilio Brunini, através do Decreto 10.878, um Conselho Gestor presidido pelo secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, reforçará o processo de modernização e transparência da administração do espaço.

