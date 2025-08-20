Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Pernambuco é o primeiro estado do Nordeste a integrar o Sipa

Pernambuco é o primeiro estado da região Nordeste a aderir ao protocolo de intenções para fortalecer a inovação nos sistemas agropecuários...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Pernambuco é o primeiro estado da região Nordeste a aderir ao protocolo de intenções para fortalecer a inovação nos sistemas agropecuários do estado por meio do Sistema de Inovação nos Sistemas Agropecuários (Sipa).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para o agronegócio no estado consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.