Pernambuco é o primeiro estado do Nordeste a integrar o Sipa Pernambuco é o primeiro estado da região Nordeste a aderir ao protocolo de intenções para fortalecer a inovação nos sistemas agropecuários...

Pernambuco é o primeiro estado da região Nordeste a aderir ao protocolo de intenções para fortalecer a inovação nos sistemas agropecuários do estado por meio do Sistema de Inovação nos Sistemas Agropecuários (Sipa).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para o agronegócio no estado consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: