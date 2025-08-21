Pernambuco passa a integrar o sistema Mapa-Conecta Pernambuco se junta aos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, que aderiram ao protocolo de intenções para fortalecer a inovação...

Pernambuco se junta aos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, que aderiram ao protocolo de intenções para fortalecer a inovação nos sistemas agropecuários do estado, cujo objetivo estimular a formação de um ecossistema de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e fomento a novos negócios em todas as cadeias agropecuárias. A iniciativa foi denominada Mapa-Conecta.

