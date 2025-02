Pesca nos rios de Mato Grosso é liberada a partir deste sábado (1) A partir deste sábado (1.2), a pesca está liberada nos rios de Mato Grosso com as restrições vigentes pela Lei do Transporte Zero (...

Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share