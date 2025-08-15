Pescadores artesanais criticam mudanças nas regras para acesso ao seguro-defeso; assista GettyImages O benefício pago ao pescador artesanal quando ele fica proibido de exercer a atividade durante o período de reprodução...

O benefício pago ao pescador artesanal quando ele fica proibido de exercer a atividade durante o período de reprodução de algumas espécies de peixes foi tema de audiência pública, na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (14). Os pescadores são contrários às mudanças nas regras para receber o seguro-defeso porque vêm encontrando dificuldade para conseguir os documentos necessários para um novo cadastramento. Agora, por exemplo, o cadastro do pescador precisa ser confirmado pelas prefeituras.

