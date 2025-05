Pescarias esportivas de Lucas do Rio Verde estão com inscrições abertas A Secretaria de Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde, em parceria com a Rádio Regional FM, abriu nesta sexta-feira (16) as inscrições...

A Secretaria de Esporte e Lazer de Lucas do Rio Verde, em parceria com a Rádio Regional FM, abriu nesta sexta-feira (16) as inscrições para dois tradicionais eventos de pesca esportiva no município: a Pescaria das Amigas da Regional e o Festival de Pesca Esportiva Mirim. As atividades serão realizadas nos dias 14 e 15 de junho, no Lago Ernani José Machado, e seguirão o formato pesque e solte.

