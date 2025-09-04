Pesquisa aponta efeitos promissores da aplicação de calcário e gesso na produtividade da soja em Mato Grosso Um projeto experimental conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Sinop, em parceria com... Momento MT|Do R7 04/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Um projeto experimental conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Sinop, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), avaliou o impacto da aplicação de calcário dolomítico e gesso agrícola na cultura da soja em área comercial no município de Sinop. Os primeiros resultados, obtidos na safra 2024/2025, mostram respostas já no primeiro ciclo de cultivo.

Para mais detalhes sobre os resultados e implicações dessa pesquisa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Motta afirma que não há definição sobre o projeto da anistia

Comissão de Finanças debate projeto sobre tributação da participação nos lucros das empresas

Comissão debate autonomia da perícia criminal federal