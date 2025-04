Pesquisa de MT aponta potencial de nanotecnologia no café verde como inovação nas indústrias cosmética e alimentícia Pesquisadores em Mato Grosso estão desenvolvendo nanopartículas a partir de coprodutos da cafeicultura, como fruto inteiro do café... Momento MT|Do R7 06/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisadores em Mato Grosso estão desenvolvendo nanopartículas a partir de coprodutos da cafeicultura, como fruto inteiro do café verde, a casca e película prateada, ricos em compostos fenólicos, minerais e antioxidantes, visando a utilização na indústria farmacêutica e alimentícia. A nanotecnologia é considerada a forma mais estável, eficaz e segura para essa aplicação, garantindo maior permeação cutânea e conservação das propriedades bioativas do composto.

Saiba mais sobre essa inovação que pode transformar as indústrias cosmética e alimentícia no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Mulheres são flagradas tentando entrar com materiais de uso proibido na PCE

PF faz prisão em ação contra abuso sexual infantojuvenil

PF e apreendem veículo com produtos eletrônicos