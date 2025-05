Pesquisa de MT aponta que exercícios físicos podem ser aliados no tratamento contra o câncer Um estudo desenvolvido em Mato Grosso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato... Momento MT|Do R7 18/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 18/05/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Um estudo desenvolvido em Mato Grosso, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapemat), investigou como a prática de exercícios físicos pode beneficiar pacientes em tratamento oncológico. A pesquisa avaliou os riscos e benefícios do exercícios físicos combinados (musculação e aeróbio), durante e após terapias padrão em combate à doença, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias e imunoterapia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como a atividade física pode transformar a vida de pacientes oncológicos!

Leia Mais em Momento MT:

Aquário Municipal mantém limpeza e cuidados com apoio dos Bombeiros

Cerca de 1.350 corredores participaram da Corrida de Outono

Sob cuidados da Sema, Tamanduá se recupera e pode voltar ao habitat natural