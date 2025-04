Pesquisa de preço do Procon-MT constata variação de mais de 112% na caixa de bombom A Páscoa é no próximo domingo (20.4) e quem deixou as compras de ovos e chocolates para a última hora não pode abrir mão da pesquisa...

A Páscoa é no próximo domingo (20.4) e quem deixou as compras de ovos e chocolates para a última hora não pode abrir mão da pesquisa de preços. Em monitoramento realizado pela Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), em estabelecimentos comerciais de Cuiabá, o órgão de defesa do consumidor encontrou variação de até 112,49% para a caixa de bombons ‘Nestlé Especialidades’.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: