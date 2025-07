Pesquisa revela que uso de herbicidas cresceu 128% no Brasil Uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Universidade de Rio Verde (UniRV... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h38 ) twitter

Uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em parceria com a Universidade de Rio Verde (UniRV), revelou que o uso de herbicidas nas lavouras brasileiras aumentou 128% entre 2010 e 2020. O levantamento, feito a pedido do Ministério da Agricultura e Pecuária, mostra que o volume comercializado passou de 157,5 mil toneladas no início da década para 329,7 mil toneladas no final do período. O salto no consumo chamou a atenção da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que solicitou uma análise técnica sobre os motivos por trás da escalada. Para entender melhor os impactos desse aumento e as alternativas propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto isenta custos processuais para crianças e jovens com deficiências e doenças graves

