Pesquisadora promove evento gratuito que abre portas para estudantes se dedicarem à Ciência em MT

A cientista luverdense Andrômeda Surak Doge está à frente como divulgadora científica de um dos maiores eventos científicos do ano no Brasil. Formada em Biomedicina, graduanda em Física e Biologia, e com uma pós-graduação em Neurociência, a pesquisadora alia múltiplas áreas do conhecimento em uma jornada de inovação, inclusão acadêmica e paixão pela ciência.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este evento transformador! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: