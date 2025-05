Pesquisadores da Unemat trabalham no desenvolvimento de equipamentos utilizados no esporte paralímpico A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está adaptando e desenvolvendo luvas esportivas personalizadas, utilizadas para otimizar...

Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share