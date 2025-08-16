Pesquisadores de Mato Grosso buscam eliminar Salmonella em peixes nativos Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), realizam... Momento MT|Do R7 16/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), realizam estudos para determinar o ponto ideal de uso de hipoclorito de sódio (NaCIO) no processamento de peixes nativos, visando reduzir a contaminação por Salmonella spp., um microrganismo que pode causar doenças em consumidores. “Embora a Salmonella não seja parte natural da microbiota de peixes, estudos indicam que eles podem atuar como hospedeiro assintomáticos, provocando contaminação cruzada durante o processamento industrial. Para enfrentar esse risco, a pesquisa avaliou o efeito de diferentes concentrações de cloro, tempo de exposição e temperaturas da água durante o abate”, explicou a doutoranda Nathaly Barros Nunes. Saiba mais sobre essa importante pesquisa e seus impactos na segurança alimentar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Três adolescentes são conduzidas à delegacia por falsa comunicação de crime

Angélica e Luciano Huck prestigiam festa de 30 anos de Bruna Marquezine: ‘Celebrar’

Polícia Civil prende suspeito em flagrante por descumprir medida protetiva em Confresa