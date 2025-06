Pesquisadores estudam o potencial do óleo de pequi na cicatrização e regeneração dos tecidos da pele Estudos desenvolvidos por pesquisadores do Laboratório de Histofisiologia e Reprodução Animal do Instituto de Ciências Biológicas e...

Momento MT|Do R7 22/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share