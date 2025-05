Pessoas em situação de rua de sete pontos de Cuiabá são atendidos com cobertores e marmitas

Momento MT |Do R7

Diante da queda nas temperaturas registradas nos últimos dias, a Prefeitura de Cuiabá intensificou as ações de acolhimento à população em situação de rua. Na noite desta quinta-feira (29), equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Inclusão, em parceria com a Defesa Civil Municipal e o Governo do Estado, realizaram a entrega de 200 marmitas e 150 cobertores em sete pontos críticos da capital.

