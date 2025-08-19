Pessoas em situação de vulnerabilidade social são atendidas durante o Mutirão da Cidadania em Sinop Nesta terça-feira (19), Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência...

Nesta terça-feira (19), Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu mais uma etapa do Mutirão da Cidadania. A ação ocorreu na Casa Nova Vida e no Centro de Apoio e Reabilitação de Toxicômanos e Alcoolistas de Sinop (Cartas) e atendeu cerca de 100 pessoas. Na segunda-feira (18), o mutirão já havia atendido, aproximadamente, 100 pessoas no Projeto Inovar e no Centro de Recuperação Ebenezer.

Para saber mais sobre essa importante ação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: