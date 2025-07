PF apreende carga de celulares desacaminhados em caminhão

Foz do Iguaçu/PR. Durante diligências na região da Vila Portes, em Foz do Iguaçu/PR, policiais federais suspeitaram de um caminhão estacionado nas proximidades de um mercado local. O veículo foi então monitorado e posteriormente abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu/PR. Durante a fiscalização, os agentes localizaram, no compartimento de carga, seis caixas escondidas entre potes de iogurte. Dentro das caixas, foram encontrados aproximadamente 500 aparelhos celulares de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no país, com provável procedência do Paraguai. A operação foi realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Para mais detalhes sobre essa apreensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: