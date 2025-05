PF apreende carga de celulares vindos do Paraguai Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na manhã de quinta-feira (8/5), um indivíduo que conduzia um veículo com celulares...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais prenderam, na manhã de quinta-feira (8/5), um indivíduo que conduzia um veículo com celulares importados irregularmente do Paraguai, no município de Santa Terezinha de Itaipu/PR. Durante a trabalho de repressão aos crimes transfronteiriços, um veículo com placas brasileiras, foi vistoriado na BR277, sendo encontrados 130 celulares importados, sem nenhuma documentação fiscal.

Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: