PF apreende embarcação com 200kg de maconha em Santa Helena/PR

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam uma embarcação que transportava cerca de 200 quilos de maconha no lago de Itaipu, durante patrulhamento ostensivo na região de Santa Helena, região oeste do estado. Por volta das 22h, foi detectado um barco no lago saindo das margens do lado paraguaio e se dirigindo para o lado brasileiro. Ao se aproximar para realizar a abordagem, o condutor do barco suspeito empreendeu fuga, projetando a embarcação para a margem, onde havia mais cinco indivíduos, provavelmente aguardando para descarregar os fardos de drogas, e fugindo.

