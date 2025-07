PF apreende embarcação e caminhão carregados com cigarros contrabandeados Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram duas ações na manhã desta terça-feira (8/7), em São Miguel do Iguaçu, que resultaram... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais realizaram duas ações na manhã desta terça-feira (8/7), em São Miguel do Iguaçu, que resultaram na apreensão de um caminhão e de uma embarcação, ambos carregados com cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai. Durante patrulhamento em vias de acesso a portos clandestinos no Lago de Itaipu, os policiais identificaram um caminhão em atitude suspeita. Ao tentarem abordá-lo, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local. No interior do caminhão, foram encontradas aproximadamente 300 caixas de cigarros contrabandeados. Posteriormente, no distrito de Vila Ipiranga, a equipe policial conseguiu abordar uma embarcação carregando 11 caixas de cigarros, oriundos do Paraguai, em um braço do lago de Itaipu. Os policiais conseguiram apreender a embarcação e as caixas de cigarros. Após a finalização das duas ações policiais, o caminhão, a embarcação e as caixas de cigarros foram levados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu. Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputado apresenta relatório preliminar do projeto da LDO de 2026

PF e PM apreendem cigarros e pneus contrabandeados

PF prende em flagrante homem por furto a agência dos Correios