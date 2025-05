PF apreende embarcação e veículo com cigarros contrabandeados em Santa Terezinha de Itaipu/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, na noite de quarta-feira (30/4), uma embarcação e um veículo com cigarros contrabandeados...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, na noite de quarta-feira (30/4), uma embarcação e um veículo com cigarros contrabandeados do Paraguai em uma operação realizada em Santa Terezinha de Itaipu, município da região oeste paranaense. Os policiais patrulhavam o lago de Itaipu quando, no início da noite, perceberam uma embarcação atravessando o lago para o lado brasileiro, indício este da prática de crimes transfronteiriços.

