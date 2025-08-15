PF apreende mais de dois quilos de drogas e captura dois foragidos da justiça no aeroporto em Guarulhos Guarulhos/SP. A PF realizou ações no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na quinta-feira (14/8), resultando na apreensão... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 10h39 ) twitter

Guarulhos/SP. A PF realizou ações no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na quinta-feira (14/8), resultando na apreensão de mais de dois quilos de cocaína e na captura de dois foragidos da Justiça. Durante fiscalização de passageiros que embarcariam em um voo para a França, os policiais federais efetuaram busca pessoal em um brasileiro, de 25 anos, e encontraram volumes contendo mais de dois quilos de cocaína costurados a uma espécie de short que usava. O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e será apresentado à Justiça Federal. Para mais detalhes sobre essa operação da PF, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e BPFRON realizam apreensão de agrotóxicos paraguaios

