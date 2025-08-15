Logo R7.com
PF apreende mais de dois quilos de drogas e captura dois foragidos da justiça no aeroporto em Guarulhos

Guarulhos/SP. A PF realizou ações no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na quinta-feira (14/8), resultando na apreensão...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Guarulhos/SP. A PF realizou ações no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, na quinta-feira (14/8), resultando na apreensão de mais de dois quilos de cocaína e na captura de dois foragidos da Justiça. Durante fiscalização de passageiros que embarcariam em um voo para a França, os policiais federais efetuaram busca pessoal em um brasileiro, de 25 anos, e encontraram volumes contendo mais de dois quilos de cocaína costurados a uma espécie de short que usava. O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e será apresentado à Justiça Federal.

