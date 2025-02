PF apreende menor transportando maconha e cocaína no Aeroporto de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, no início da noite de quarta-feira (6/2), uma passageira que levaria duas malas de...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, no início da noite de quarta-feira (6/2), uma passageira que levaria duas malas de viagem com tabletes de maconha e volumes de cocaína, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas. Durante o trabalho de fiscalização no setor de malas despachadas, os cães policiais farejadores indicaram duas malas que teriam como destino a cidade de São Luís. Após a identificação da passageira, as malas foram abertas na sua presença, sendo constatado 25.480g de maconha em tabletes e 3.120g de cocaína. Como se trata de uma menor de idade, a passageira foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil em Foz do Iguaçu, para a formalização dos procedimentos judiciais.

